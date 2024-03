L’Istat ha appena pubblicato le stime preliminari sulla povertà assoluta e sulla spesa per consumi delle famiglie italiane nel 2023. Nel complesso, dipingono un quadro sostanzialmente stabile. Ma l’analisi dei dati fa intravedere una possibile nuova “questione settentrionale” con molti problemi intrecciati tra loro, dal lavoro povero ai flussi migratori, fino al costo delle case. Nonostante la indubbia frenata dell’inflazione, le banche centrali mostrano una grande prudenza nell’abbassare i tassi di interesse. Prevedere l’andamento del ciclo economico è diventato infatti molto difficile a causa delle tante crisi che si susseguono nel mondo. In Italia la diffusione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro potrebbe essere più lenta per una struttura industriale fatta di piccole aziende. Prima o poi, però, tutte le professioni ne saranno interessate. Anche se a subire le conseguenze più forti saranno quelle che richiedono livelli di istruzione medio-alti. Il modo in cui il dirigente scolastico interpreta il suo ruolo all’interno della scuola influenza i risultati scolastici degli studenti. Quali sono allora le modalità di leadership più diffuse tra i presidi a livello internazionale? E come si legano al successo scolastico degli alunni? Cerca di spiegarlo una ricerca condotta su 10 mila dirigenti scolastici di 32 paesi. Con i suoi tre trafori ferroviari tra Svizzera e Italia, il progetto AlpTransit ha ridotto significativamente i costi del trasporto su ferrovia nella tratta alpina. Eppure, se si leggono bene i numeri, l’ingente investimento necessario per costruire le infrastrutture pare aver prodotto alla fine solo una modesta diminuzione del traffico stradale e un ancor più limitato miglioramento della qualità dell’aria.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.