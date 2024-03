Superbonus: la nuova stretta colpisce i più deboli

Un nuovo decreto cerca di limitare il costo del Superbonus per le casse dello stato. Nel mirino è ora la cessione del credito per i residenti Iacp o per chi è stato colpito da calamità naturali. L’agevolazione resta invece per le seconde case condominiali.

Due decreti per limitare la cessione del credito

Nel Consiglio dei ministri del 26 marzo è stato approvato, a sorpresa, un decreto legge che ne modifica uno precedente, del 17 febbraio 2023, che, almeno nelle intenzioni del governo, avrebbe dovuto limitare l’emorragia finanziaria dovuta al superbonus.

L’idea era che il continuo e incontrollato aumento delle spese da Superbonus fosse dovuto soprattutto alla possibilità di cessione del credito. Con il decreto del 17 febbraio, si decise quindi di mettervi fine. Tuttavia, il decreto poi convertito in legge conteneva varie eccezioni. Ad avviso di scrive, quella più rilevante in termini di finanza pubblica è relativa ai condomini. Infatti, il divieto di cessione non riguardava i condomini che avevano presentato la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) in seguito a delibera assembleare prima della data di entrata in vigore del decreto. Dal provvedimento inoltre erano escluse le Iacp, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e associazioni non lucrative e gli immobili soggetti a eventi sismici e alluvionali.

L’agevolazione per i condomini

Dai dati Enea gli investimenti ammessi a detrazione nel maggio 2023 (ultimo mese in cui può essere presentata la chiusura di lavori terminati in febbraio) risultavano essere 68 miliardi. Tuttavia, a febbraio 2024 il totale è superiore di 43 miliardi. Di questi ultimi quasi, 40 sono dovuti ai condomini. L’aver dato la possibilità a quelli che avevano presentato la Cila prima del 17 febbraio di accedere alla cessione del credito e in più alla detrazione del 110 per cento nel caso in cui la Cila fosse stata presentata prima del 31 dicembre 2022, dietro delibera assembleare fatta entro il 18 novembre, ha diluito parecchio gli effetti del decreto. Nessun limite era poi stato posto per le case condominiali che non fossero di residenza. Per avere un’idea delle cifre in gioco, si tenga conto che le abitazioni in condominio in Italia sono il 70 per cento del totale e le seconde case sono più del 26 per cento.

Il decreto del 26 marzo 2024 non ha comunque modificato la possibilità di fruire della cessione del credito per coloro i quali avevano presentato la Cila prima del 17 febbraio 2023. Rimane quindi ancora aperta la possibilità che ci siano condomini con diritto alla cessione del credito. Quanti sono? Il problema non è di poco conto visto che la quota di case condominiali in Italia rappresenta di gran lunga la maggioranza del totale delle abitazioni. Ci potrebbero essere in teoria condomini che non hanno ancora iniziato i lavori, ma che hanno diritto alla cessione del credito. L’impatto sui conti pubblici però dovrebbe essere comunque più limitato rispetto al 2023, perché nel 2024 si potrà fruire di una detrazione del 70 per cento.

Le categorie escluse

Il decreto attuale agisce su alcune eccezioni che furono introdotte in sede di conversione in legge nel 2023. Lo strumento della cessione del credito dovrebbe servire per far sì che coloro i quali non sono capienti possano fruire dell’agevolazione concessa. Nella fase parlamentare, si pensò quindi di mantenere questa possibilità ed escludere dal provvedimento i casi di contribuenti poco abbienti, come potrebbero essere i residenti delle case Iacp o chi si trova in gravi difficoltà economiche perché colpiti da importanti calamità naturali.

Ora, il governo ha deciso di eliminare l’agevolazione per queste categorie. Tuttavia, le case Iacp sono meno del 4 per cento del totale delle abitazioni in Italia. Coloro che vi risiedono, così come coloro che si trovano in situazione di bisogno perché colpiti da calamità naturali, non hanno ovviamente capienza per detrarre le spese per ristrutturazione. La conseguenza è che queste case, probabilmente quelle che più necessitano di essere ammodernate, rimarranno nella loro attuale condizione.

Sarà questa la soluzione per le finanze del paese? Non sarebbe forse meglio pensare di eliminare dalla fruizione dell’agevolazione le seconde o terze case e modulare lo sconto a cui si ha diritto in funzione del reddito? Il tutto probabilmente dovrebbe essere fatto ripensando alla stessa struttura della sovvenzione, che da detrazione potrebbe essere trasformata in trasferimento diretto, eliminando la costosa necessità dell’intermediazione bancaria (qui e qui).