In tempi di guerre aperte, quale ruolo ha l’arma delle sanzioni contro i paesi che le provocano? A due anni dall’invasione russa in Ucraina, le restrizioni occidentali sugli scambi internazionali di Mosca non sembrano aver danneggiato l’economia russa, che anzi cresce più della media mondiale. Forse è arrivato il momento di passare alle sanzioni secondarie per colpire i paesi “non allineati”, quelli che hanno continuato, e continuano, a fare affari con la Russia. Il Rapporto Bes 2023 dell’Istat ci consegna una fotografia molto dettagliata dell’Italia e della vita degli italiani, partendo dal presupposto che il benessere delle persone non è solo economico, ma comprende la sfera sociale e ambientale. Ne esce un quadro in chiaro-scuro con miglioramenti in campo economico, ma ancora profondi divari di genere, generazionali e territoriali. La global minimum tax, promossa da Ocse, G20 e Ue, vorrebbe assicurare che le multinazionali paghino un ammontare equo di imposte. Ma la sua attuazione richiede un insieme di regole molto complesso, che aumenterà i costi amministrativi delle imprese, per un gettito effettivo che sarà probabilmente ben più basso di quello preventivato. La revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza chiesta dal governo italiano e approvata dalla Commissione europea comporta una distribuzione delle risorse molto diversa dal piano originale. Se crescono gli investimenti per le imprese e per la transizione verde, si riducono quelli destinati alle misure sociali e agli enti locali, penalizzando in modo particolare il Mezzogiorno.

