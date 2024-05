Cancellare alcune parti del Jobs act e ripristinare l’articolo 18, come chiede il referendum promosso dalla Cgil, rischia di essere solo un obiettivo di bandiera, che non aiuterà a migliorare le condizioni complessive del mondo del lavoro. Come mostrano le statistiche, dopo l’introduzione della legge, i licenziamenti non sono aumentati, anzi tendono a diminuire. Attraverso il programma Gol, il Pnrr destina ingenti risorse alle attività formative rivolte ai lavoratori disoccupati con basse competenze di base. Sono però pochissimi quelli che vi partecipano. Sull’esempio di altri paesi, sarebbe opportuno ridisegnare le politiche attive partendo dalle caratteristiche degli utenti. A utilizzare gli incentivi governativi introdotti per favorire gli investimenti delle imprese sono soprattutto le grandi aziende manifatturiere del Nord. Mentre sono le piccole e medie che ne trarrebbero più vantaggio. I nuovi programmi di incentivazione dovrebbero proporre soluzioni che favoriscano sia le Pmi sia la creazione di infrastrutture tecnologiche e filiere produttive integrate. Netflix non diffonderà più trimestralmente i dati sul numero dei suoi abbonati. La notizia è la diretta conseguenza del cambiamento del modello di business, con l’ingresso della pubblicità. Ora, la competizione per la conquista del tempo del consumatore si allarga: non riguarda più solo gli altri servizi di streaming, ma anche le tv tradizionali, fino alle piattaforme internet di video, ai social media e ai video giochi.

Dall’11 maggio è in edicola e sul web il secondo numero di eco, dedicato al futuro dell’Europa, a come renderla meno vulnerabile a ricatti, pressioni e shock che arrivano dall’esterno, minimizzando le ripercussioni di queste scelte sulla crescita, già̀ di per sé anemica, dell’Unione. eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero è dedicata alle statistiche sui satelliti lanciati da Stati Uniti, Cina, Russia ed Europa dal 2016 al 2023.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

