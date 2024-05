Soldi ai partiti: un pericoloso salto all’indietro

Sull’onda dell’inchiesta di Genova, si torna a parlare di finanziamento pubblico ai partiti. Il dibattito aperto può essere utile per non ripetere errori del passato. E senza dimenticare che anche il sistema attuale pesa di fatto sulle casse dello stato.

Perché sì e perché no

Si torna a parlare di finanziamento pubblico ai partiti. E lo si fa proprio in questi giorni per due ragioni principali. La prima è di cronaca: le notizie di Genova dipingono un quadro che ricorda da vicino quello del 1992, quando le inchieste del pool “Mani pulite” certificarono la presenza di un sistema corruttivo diffuso tra la classe politica. La seconda è invece una ragione meramente pratica: visto che da qualche settimana si compilano le dichiarazioni dei redditi, i partiti sono entrati in fibrillazione e cercano di accaparrarsi la fetta più grande possibile del due per mille, una delle poche modalità (legali) che permettono loro di finanziarsi. È arrivato il momento di ripensare queste scelte?

Il sillogismo, per molti politici, sembra essere presto fatto: visto che il finanziamento pubblico è stato abolito e le alternative languono, meglio tornare al passato, proprio per evitare il pericolo di forme, questa volta illegali, di finanziamento privato. Il ragionamento sembra avere una logica. Ma è errato. Per almeno due motivi. Il primo è squisitamente lessicale: non è vero che il finanziamento pubblico ai partiti è stato abolito. Per la precisione, è stato cancellato quello “diretto”. Tutti i soldi che i partiti incamerano, infatti, tolgono risorse allo stato: il due per mille lo fa in maniera esplicita (se non fosse destinato ai partiti, finirebbe nelle casse dello stato; vedi tabella 1); le erogazioni liberali invece, permettono detrazioni di una quota (il 26 per cento) del donato, cioè un vero e proprio sconto sulle imposte dovute dal contribuente. Insomma, nel nuovo finanziamento ai partiti, di privato c’è sicuramente la decisione di versare dei soldi, ma gran parte di questi sono, ancora oggi, pubblici.

Peraltro, nel giro di circa dieci anni i contribuenti che hanno optato per il due per mille sono aumentati di oltre il 50 per cento, a fronte di un contributo redistribuito, quindi gettito mancato per lo stato, che è più che raddoppiato, e che ha toccato la cifra di 24 milioni di euro nel 2023 (redditi 2022).

Breve storia dell’abolizione del finanziamento pubblico diretto

Il secondo motivo deriva invece dalla decontestualizzazione storica del ragionamento. Vale la pena di ricordare che alla (cosiddetta) abolizione del finanziamento pubblico si arrivò a furor di popolo. Un furore espresso in maniera molto evidente nel 1993, quando il referendum sull’argomento trionfò con oltre il 90 per cento dei consensi e quasi il 77 per cento di affluenza. Ma parte di questo furore era ancora ben visibile anche nel 2014. Alla fine del 2013, il governo Letta approvò il decreto legge 149 (“Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”), che fu poi convertito in legge il 21 febbraio del 2014, ultimo giorno in carica del governo. Sempre nel dicembre 2013, Carlo Cottarelli era appena diventato Commissario straordinario alla revisione della spesa pubblica: dei suoi venticinque tavoli di lavoro, uno era dedicato proprio al taglio dei costi del finanziamento pubblico ai partiti. In quegli anni si parlava diffusamente di revisione della spesa e lo si faceva perché il paese era appena uscito da una crisi economica e da stringenti politiche di austerità, in particolare varate durante il governo Monti. Era ritenuto doveroso, quindi, che tutte le spese pubbliche fossero bene amministrate e che gli sprechi fossero tagliati. Ai tempi, il finanziamento diretto all’attività di partito veniva effettuato in forma di rimborsi elettorali. Per avere un ordine di grandezza, alle sole elezioni politiche del 2013 il sistema dei partiti ebbe diritto a ricevere circa 170 milioni di euro di rimborsi, senza contare le spese di finanziamento dei gruppi parlamentari e quelle di sostegno dei mass media (radio e giornali) di partito. Le ambizioni della Commissione Cottarelli vennero presto ridotte, la sua vita fu estremamente breve e i risultati raggiunti furono poco più che simbolici. Tranne uno: per l’appunto, l’intervento sull’abolizione dei rimborsi elettorali).

Fu così che, in fase di conversione del decreto in legge, la Commissione Cottarelli ebbe la possibilità di intervenire, migliorandone in maniera significativa alcuni passaggi. Nello specifico, si ottenne che ai finanziamenti privati ai partiti non fosse riconosciuto un regime di maggior favore rispetto alle altre associazioni e che sparisse la detraibilità per le spese di iscrizione alle “scuole di partito”.

Ora, il paese è davvero pronto a riprendere in mano la questione? Parlarne apertamente può fare solo bene al dibattito. Ma prima di ripetere i grandi abusi del passato, che hanno finito per alimentare tanto i partiti quanto la sfiducia nei loro confronti, sarebbe bene riflettere sulla storia del paese, senza farsi influenzare dalla contingenza della cronaca: un errore in cui la politica cade fin troppo spesso.