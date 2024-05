Arriva un importante cambiamento nei servizi per il lavoro: il “decreto coesione” prevede infatti l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e per monitorare i risultati dei corsi di formazione rivolti ai disoccupati. Se la norma non verrà modificata nell’iter parlamentare o ostacolata in fase di attuazione, renderà più efficace e trasparente tutto il sistema. L’8 e 9 giugno andremo alle urne per eleggere il Parlamento europeo, prosegue così la serie di approfondimenti che lavoce.info dedica a tematiche cruciali per i cittadini europei. Ci soffermiamo questa volta su un settore finora ignorato dall’Ue: il turismo. Storia, difficoltà oggettive a promuovere la meta turistica “Europa” nel suo complesso e interessi divergenti fra stati spiegano il disinteresse dell’Unione. Ma la crescita di nuove destinazioni turistiche potrebbe portare sorprese. Contiene molte critiche all’Italia il rapporto redatto dagli esperti del meccanismo Onu per la promozione della giustizia razziale nelle forze dell’ordine. Stigmatizzati in particolare il persistere di discriminazione razziale in vari aspetti della società italiana e il sovraffollamento nelle carceri.

È in edicola e sul web il secondo numero di eco, dedicato al futuro dell'Europa, a come renderla meno vulnerabile a ricatti, pressioni e shock che arrivano dall'esterno, minimizzando le ripercussioni di queste scelte sulla crescita, già̀ di per sé anemica, dell'Unione.

