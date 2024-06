In Israele i costi sempre più alti della guerra con Hamas si sommano alla frammentazione religiosa, etnica, politica e territoriale che caratterizza il paese. Se non si attenuano queste differenze, la democrazia israeliana rischia di scivolare verso l’autoritarismo, mettendo seriamente in pericolo anche la stessa unità dello stato. Abbandonata a livello nazionale, la discussione sul salario minimo continua a livello locale. Per Milano è stato proposto un salario “giusto”, calcolato su criteri oggettivi e trasparenti. Si tratterebbe di uno strumento flessibile, che le aziende potrebbero adottare su base volontaria, a vantaggio dei lavoratori più poveri, spesso giovani, particolarmente penalizzati dall’elevato costo della vita del capoluogo lombardo. Nel nostro paese, sono più di un milione i bambini in povertà assoluta. La deprivazione materiale e sociale nell’infanzia e adolescenza condiziona anche la vita adulta, limitando aspirazioni e aspettative di ragazze e ragazzi, come mostrano i risultati di un recente lavoro di ricerca. L’industria biofarmaceutica gioca un ruolo centrale nello sviluppo di nuovi farmaci e vaccini. Ma la “salute brevettata” solleva molti interrogativi, a partire da come garantire l’accesso alle cure. Se ne è discusso al Festival Internazionale dell’Economia di Torino, a cui lavoce.info ha collaborato organizzando quattro forum. L’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha concluso un accordo con Amazon per promuovere i prodotti made in Italy. Ma è una campagna pubblicitaria contraria al diritto dell’Unione europea.

“L’Europa oltre le elezioni” è il titolo dell’e-book nel quale abbiamo riunito gli articoli su tematiche europee pubblicati di recente su lavoce.info. Affrontano temi come politiche energetiche e ambientali, immigrazione, Patto di stabilità, decisioni di politica monetaria, riforma del MES e molto altro. Una sezione introduttiva esplora le tendenze elettorali e le percezioni dei cittadini europei riguardo il futuro dell’Europa. Lo proponiamo ai lettori perché possano trovarvi informazioni utili per comprendere le problematiche che l’Unione dovrà affrontare nei prossimi anni.

