In un solo giorno sono stati prenotati tutti i fondi per gli incentivi all’acquisto di auto elettriche previsti dal nuovo decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy. Una buona notizia, ma siamo ancora lontani dai numeri che servirebbero per garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici, anche perché le statistiche su immatricolazioni e rottamazioni dicono che i nuovi veicoli si aggiungono e non sostituiscono quelli già circolanti. L’organizzazione di grandi eventi sportivi, come gli Europei di calcio di questi giorni, può portare vantaggi al paese ospitante, grazie a un turismo sportivo che ha già superato i livelli pre-pandemia. Come spiega una ricerca, i consumatori “si vendicano” delle restrizioni subite durante il Covid incrementando la spesa edonistica. Nel corso dei tornei internazionali, poi, intorno alla nazionale di calcio, sembra rafforzarsi lo spirito patriottico. Uno studio mostra tuttavia che si tratta di un sentimento labile, che dipende dai risultati ottenuti dalla squadra: se sono positivi, possono favorire la coesione sociale; quando invece sono negativi concorrono a far deflagrare i conflitti. In Gran Bretagna, il partito conservatore si avvia verso una sconfitta annunciata alle elezioni politiche del 4 luglio. A condannare il primo ministro Sunak è la difficile situazione economica unita a una proposta politica che non è in sintonia con il paese.

“L’Europa oltre le elezioni” è il titolo dell’e-book nel quale abbiamo riunito gli articoli su tematiche europee pubblicati di recente su lavoce.info. Affrontano temi come politiche energetiche e ambientali, immigrazione, Patto di stabilità, decisioni di politica monetaria, riforma del MES e molto altro. Una sezione introduttiva esplora le tendenze elettorali e le percezioni dei cittadini europei riguardo il futuro dell’Europa. Lo proponiamo ai lettori perché possano trovarvi informazioni utili per comprendere le problematiche che l’Unione dovrà affrontare nei prossimi anni.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica "La parola ai grafici".

È in edicola e sul web il terzo numero di eco, dedicato alla salute, alle difficoltà del sistema sanitario nazionale e alle disuguaglianze che originano da diverse condizioni di benessere, di accesso alle cure e ai servizi sanitari. eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica "Grafico del mese": in questo numero mostra come a subire di più gli effetti del cambiamento climatico saranno i paesi che inquinano di meno.

