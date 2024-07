Una valanga di voti e di seggi per i laburisti nelle elezioni politiche in Gran Bretagna: la sconfitta annunciata dei conservatori è diventata realtà. Ora resta da capire una questione fondamentale: quale sarà l’atteggiamento del governo di Kier Starmer verso l’Unione europea. Sono in vigore i dazi imposti dall’Unione europea sui veicoli elettrici prodotti in Cina. Riproponiamo l’articolo di commento alle misure, che per il momento rimangono nell’alveo di quelle consentite dall’Organizzazione mondiale del commercio. Le regioni svantaggiate dall’autonomia differenziata sono pienamente legittimate a ricorrere alla Corte costituzionale. Perché con la legge Calderoli si determinerebbero eccessive sperequazioni nelle materie attribuite alle diverse regioni, non consentite dalla Costituzione. E ciò avverrebbe all’avvio stesso del negoziato, indipendentemente dai Lep. Un “labirinto”: così gli operatori di orientamento descrivono il programma Gol, che pure avrebbe l’obiettivo di riqualificare milioni di persone non occupate e disoccupate entro il 2025, attivando migliaia di corsi di formazione. I risultati di una ricerca.

“L’Europa oltre le elezioni” è il titolo dell’e-book nel quale abbiamo riunito gli articoli su tematiche europee pubblicati di recente su lavoce.info. Affrontano temi come politiche energetiche e ambientali, immigrazione, Patto di stabilità, decisioni di politica monetaria, riforma del MES e molto altro. Una sezione introduttiva esplora le tendenze elettorali e le percezioni dei cittadini europei riguardo il futuro dell’Europa. Lo proponiamo ai lettori perché possano trovarvi informazioni utili per comprendere le problematiche che l’Unione dovrà affrontare nei prossimi anni.

