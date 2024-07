Dal vertice Nato arriva l’annuncio che l’Ucraina entrerà nell’Alleanza, pur con un processo ancora lungo. Intanto Kiev combatte una guerra ormai di logoramento con la Russia, dagli esiti incerti. Per il momento, l’economia ucraina mostra una relativa tenuta, in larga parte dovuta agli ingenti aiuti ricevuti dall’estero. Mosca invece può sempre contare sull’enorme patrimonio di risorse naturali. Proseguendo su questi ritmi, serviranno ancora 763 anni per raggiungere la completa parità di genere in Italia. Lo certifica l’edizione 2024 del Global Gender Gap Report. Il profondo cambiamento culturale necessario per eliminare le disparità tra donne e uomini ha bisogno di una accelerazione nel nostro paese. Il timore che la Cina acquisisca il primato tecnologico in alcuni comparti ha portato Stati Uniti ed Europa a introdurre dazi per arginarne l’espansione. Le politiche protezionistiche potrebbero però rivelarsi inefficaci perché il commercio trova spesso modi per eludere le barriere commerciali. Il caso del Vietnam ne è un esempio. La direttiva europea “case green” richiede forti investimenti nella riqualificazione degli edifici pubblici e privati. Per sostenerli sarà indispensabile un sostegno statale, che andrà disegnato con attenzione, per evitare gli errori compiuti col Superbonus.

“L’Europa oltre le elezioni” è il titolo dell’e-book nel quale abbiamo riunito gli articoli su tematiche europee pubblicati di recente su lavoce.info. Affrontano temi come politiche energetiche e ambientali, immigrazione, Patto di stabilità, decisioni di politica monetaria, riforma del MES e molto altro. Una sezione introduttiva esplora le tendenze elettorali e le percezioni dei cittadini europei riguardo il futuro dell’Europa. Lo proponiamo ai lettori perché possano trovarvi informazioni utili per comprendere le problematiche che l’Unione dovrà affrontare nei prossimi anni.

Da sabato 13 luglio è in edicola e sul web il nuovo numero di eco su economia e criminalità. Le mafie da una parte e l’illegalità diffusa dall’altra distruggono reddito e lavoro e tolgono risorse allo sviluppo del paese: combatterle è dunque un buon investimento. eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero mostra gli effetti sull’innovazione di relazioni troppo strette tra imprese e mondo della politica.

