Dal Terzo Plenum del Partito comunista cinese non sono arrivate soluzioni al problema centrale dell’economia cinese: la debolezza della domanda interna. In una situazione geopolitica internazionale sempre più tesa, insistere sulle esportazioni per garantire la crescita dell’economia comporta però il rafforzamento delle politiche protezionistiche dei paesi importatori. Riproposto ancora oggi, il concordato è una costante del sistema tributario italiano. Ripercorrere la storia di questo istituto porta sempre alla stessa domanda: perché mai un contribuente con poche probabilità di subire un controllo dovrebbe offrirsi spontaneamente di pagare di più? Nell’Africa sub-sahariana il settore agricolo può essere la base per contrastare povertà e denutrizione della popolazione. I piani dei governi dell’area per rafforzare la produzione agricola sono ambiziosi, servono ora finanziamenti e capacità organizzativa per realizzarli. Il risultato sul campo lo conosciamo: il campionato europeo di calcio è stato vinto dalla Spagna. L’analisi dei bilanci delle federazioni lo ribalta: in un confronto a tre, a ottenere i risultati migliori è quell’Inghilterra che ha perso due finali di fila. Mentre l’Italia conferma tutte le sue debolezze.

“Il ritorno dell’inflazione” è il titolo dell’e-book nel quale abbiamo riunito gli articoli sul tema pubblicati di recente su lavoce.info. La guerra in Ucraina e ancor prima i lockdown decisi durante la pandemia hanno infatti portato a incrementi di prezzi che non si vedevano da quarant’anni. Ne analizziamo gli effetti dirompenti e diversificati sull’economia e sulla vita quotidiana delle persone, in Italia e nel mondo. Nell’e-book ripercorriamo i vari momenti e i diversi aspetti della crescita dei prezzi, dagli effetti scatenanti alle conseguenze, dalle risposte dei governi ai nuovi approcci delle banche centrali. Vogliamo così offrire ai lettori un quadro complessivo su un episodio inflazionistico per molti versi eccezionale.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco su economia e criminalità. Le mafie da una parte e l’illegalità diffusa dall’altra distruggono reddito e lavoro e tolgono risorse allo sviluppo del paese: combatterle è dunque un buon investimento. eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero mostra gli effetti sull’innovazione di relazioni troppo strette tra imprese e mondo della politica.

