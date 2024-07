Si aprono a Parigi i Giochi della XXXIII Olimpiade. E torna la domanda se dal punto di vista economico sia conveniente organizzare eventi di questo tipo. Dare una risposta non è semplice. Forse, per tener conto dei tanti aspetti della questione, si dovrebbe ricorrere a un’integrazione fra vari metodi di calcolo dei costi e dei benefici: una lezione da tenere a mente in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Domenica 28 luglio il Venezuela va alle urne per eleggere il nuovo presidente. Potrebbe essere la fine dell’era Maduro. Il paese soffre infatti di una grave crisi economica e sociale che in un decennio ha ridotto in povertà milioni di venezuelani, spingendo più di 7 milioni di persone a emigrare. In questi dieci anni Nicolás Maduro ha però instaurato un regime autoritario, che riduce al lumicino le speranze che le elezioni presidenziali avviino un cambiamento pacifico e democratico. Il trasporto pubblico locale è già una materia devoluta alle regioni, anche se lo stato continua a finanziare e sussidiare ampiamente il settore. L’attuazione dell’autonomia differenziata potrebbe però rappresentare l’occasione per aumentarne l’efficienza.

Alla questione della più ampia autonomia regionale abbiamo dedicato un e-book dal titolo “La storia infinita dell’autonomia differenziata”. Attraverso gli articoli pubblicati su lavoce.info, l’e-book ripercorre gli ultimi sette anni di storia dell’autonomia differenziata, dal referendum lombardo-veneto fino ai nostri giorni. L’obiettivo è fare chiarezza su un tema che si presta facilmente alla propaganda politica, per entrare invece nel merito di aspetti costituzionali, problemi, limiti, costi e possibili opportunità legati alla devoluzione di funzioni alle regioni.

“L’inflazione del nostro scontento” è il titolo dell’e-book nel quale abbiamo riunito gli articoli sul tema pubblicati di recente su lavoce.info. La guerra in Ucraina e ancor prima i lockdown decisi durante la pandemia hanno infatti portato a incrementi di prezzi che non si vedevano da quarant’anni. Ne analizziamo gli effetti dirompenti e diversificati sull’economia e sulla vita quotidiana delle persone, in Italia e nel mondo. Nell’e-book ripercorriamo i vari momenti e i diversi aspetti della crescita dei prezzi, dagli effetti scatenanti alle conseguenze, dalle risposte dei governi ai nuovi approcci delle banche centrali. Vogliamo così offrire ai lettori un quadro complessivo su un episodio inflazionistico per molti versi eccezionale.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco su economia e criminalità. Le mafie da una parte e l’illegalità diffusa dall’altra distruggono reddito e lavoro e tolgono risorse allo sviluppo del paese: combatterle è dunque un buon investimento. eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero mostra gli effetti sull’innovazione di relazioni troppo strette tra imprese e mondo della politica.

