Sono ancora tante le donne vittime di ricatti sessuali sul lavoro in Italia. E le giovani lavoratrici, che già sono più deboli nel mercato del lavoro, risultano le più colpite. La consapevolezza del problema è notevolmente aumentata, ma resta ancora molto da fare, in particolare sotto il profilo culturale, come confermano i dati di un’indagine Istat. Il Piano estate per le scuole è davvero il successo vantato dal ministro dell’Istruzione e del merito? In realtà, le graduatorie pubblicate dal ministero non permettono né una valutazione precisa sulla partecipazione di istituti e studenti né di capire come è strutturata l’attività all’interno delle scuole. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, che affianca i fondi strutturali europei, finanzia incentivi alle imprese e investimenti pubblici destinati soprattutto al Sud. L’averne affidato la programmazione ad Accordi di coesione fra governo e presidenti di regione non ha risolto i problemi della eccessiva frammentazione e della mancanza di verifiche sull’efficacia degli interventi.

Ad agosto lavoce.info va in vacanza: continueremo però a pubblicare articoli sul sito anche durante la pausa estiva, mentre la prossima newsletter vi verrà inviata il 30 agosto. Buone vacanze a nome di tutta la redazione!

Alla questione della più ampia autonomia regionale abbiamo dedicato un e-book dal titolo “La storia infinita dell’autonomia differenziata”. Attraverso gli articoli pubblicati su lavoce.info, l’e-book ripercorre gli ultimi sette anni di storia dell’autonomia differenziata, dal referendum lombardo-veneto fino ai nostri giorni. L’obiettivo è fare chiarezza su un tema che si presta facilmente alla propaganda politica, per entrare invece nel merito di aspetti costituzionali, problemi, limiti, costi e possibili opportunità legati alla devoluzione di funzioni alle regioni.

“L’inflazione del nostro scontento” è il titolo dell’e-book nel quale abbiamo riunito gli articoli sul tema pubblicati di recente su lavoce.info. La guerra in Ucraina e ancor prima i lockdown decisi durante la pandemia hanno infatti portato a incrementi di prezzi che non si vedevano da quarant’anni. Ne analizziamo gli effetti dirompenti e diversificati sull’economia e sulla vita quotidiana delle persone, in Italia e nel mondo. Nell’e-book ripercorriamo i vari momenti e i diversi aspetti della crescita dei prezzi, dagli effetti scatenanti alle conseguenze, dalle risposte dei governi ai nuovi approcci delle banche centrali. Vogliamo così offrire ai lettori un quadro complessivo su un episodio inflazionistico per molti versi eccezionale.

