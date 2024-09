Inizia settembre e gli italiani tornano dalle vacanze. Ma è proprio vero che l’Italia in estate “chiude per ferie”? Pur non del tutto precisi nel misurare il fenomeno, i dati trimestrali sulle forze lavoro dell’Istat sembrano dipingere una realtà diversa: in Europa i lavoratori italiani si assentano meno di altri dal posto di lavoro nel periodo estivo. C’è chi l’ha definito un “dibattito estivo”, ma la politica è tornata a ipotizzare un cambiamento della legge sulla cittadinanza, in modo da concederla ai figli di immigrati nati nel nostro paese o a chi ha completo un ciclo di studi. Come potrebbe essere disegnato lo ius scholae italiano e quanti ragazzi e ragazze potrebbe coinvolgere. Al Meeting di Rimini, il direttore generale delle Entrate ha sostenuto che una legge elettorale proporzionale potrebbe comportare una riduzione dell’evasione fiscale, perché aumenterebbe il senso di comunità tra i cittadini. Almeno per l’Italia appare una suggestione non confermata dai numeri, ma potrebbe valere la pena approfondirla. Su iniziativa di alcuni operatori del mercato dell’energia, Poste italiane è stata censurata dall’Autorità antitrust per abuso di posizione dominante nella vendita di elettricità e gas, aprendo un contenzioso che potrebbe avere sviluppi interessanti per la tutela dei consumatori. Peccato che con un decreto d’agosto il governo abbia abrogato la norma in base alla quale Poste è stata condannata. È una corruzione “a norma di legge” quella che emerge dagli ultimi episodi nei quali sono coinvolti gli amministratori politici di regioni e città. Il fenomeno sembra così prendere nuove forme, forse peradattarsi al nuovo contesto in cui sono gli uomini d’affari e non i partiti a dettare le regole.

Sono due gli e-book pubblicati da lavoce.info prima dell’estate, dedicati a due argomenti che non hanno certo perso di attualità. Con “La storia infinita dell’autonomia differenziata” ripercorriamo, attraverso gli articoli pubblicati su lavoce.info, gli ultimi sette anni della vicenda dell’autonomia differenziata, dal referendum lombardo-veneto fino ai nostri giorni. L’obiettivo è fare chiarezza su un tema che si presta facilmente alla propaganda politica. “L’inflazione del nostro scontento” riunisce invece gli articoli sul tema pubblicati di recente su lavoce.info. Nell’e-book ci soffermiamo sui vari momenti e sui diversi aspetti della crescita dei prezzi, dalle cause scatenanti alle conseguenze, dalle risposte dei governi ai nuovi approcci delle banche centrali, tracciando un quadro complessivo su un episodio inflazionistico per molti versi eccezionale.

È in edicola e sul web il numero di eco sull'intelligenza artificiale e sulla possibilità di governarla. Se sapremo rendere l'IA complementare al lavoro umano, potrà dare un contributo notevole alla crescita economica e al nostro benessere. eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica "Grafico del mese": in questo numero indica quali sono i lavori più a rischio con l'avanzare dell'intelligenza artificiale.

