Qual è il quadro della situazione del governo societario e degli emittenti quotati in Italia? Ne danno conto i rapporti statistici annuali di Consob, Assonime e Comitato italiano per la corporate governance. Le novità nella regolazione sembrano riguardare essenzialmente il tema della “sostenibilità” delle imprese quotate: in larga parte nascono dai codici di autodisciplina del settore e hanno un carattere “preventivo”, che mira a ridurre le violazioni, più che a sanzionarle. Il caso Stellantis è un esempio delle trasformazioni avvenute negli ultimi anni nel mondo del lavoro. Impegni green, nuove tecnologie e sfide demografiche richiedono di avviare subito un progetto di politiche attive di riqualificazione mirata dei lavoratori adulti più a rischio licenziamento, anticipando l’attuazione della direttiva Ue n. 2024/1760 sul tema. Finito il tempo delle grandi ideologie, spesso è lo stile di vita delle persone a dare un’idea della loro collocazione politica. Così persino la scelta di un menù al ristorante può fornire indicazioni sulle preferenze politiche, come mostra un’indagine. Se ne è accorto anche il marketing della politica, che potrebbe sfruttare questi stereotipi per indirizzare i messaggi delle campagne elettorali a target ben definiti di elettori. Circola la proposta di una tassa di scopo di cinque euro per ogni pacchetto di sigarette per finanziare il Servizio sanitario nazionale. È un’idea priva di logica economica: le imprese dovrebbero operare in perdita oppure aumentare il prezzo delle sigarette in modo così consistente che, per aggirare i rincari, potrebbe svilupparsi un mercato parallelo e illegale del tabacco.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato all’analisi del successo dei populismi in varie parti del mondo, benché i partiti populisti, laddove sono al governo, abbiano causato gravi danni e sofferenze alla popolazione. eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero analizza la distanza tra l’età dei parlamentari di vari paesi e quella della popolazione che rappresentano: il distacco più alto si registra negli Stati Uniti.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica "La parola ai grafici".

Gli articoli pubblicati finora su lavoce,info che analizzano e commentano il Piano strutturale di bilancio sono raccolti in un Focus che proponiamo ai nostri lettori:

Continuano a mantenere inalterata la loro attualità due e-book realizzati di recente da lavoce.info. Con “La storia infinita dell’autonomia differenziata” ripercorriamo, attraverso gli articoli pubblicati su lavoce.info, gli ultimi sette anni della vicenda dell’autonomia differenziata, dal referendum lombardo-veneto fino ai nostri giorni. L’obiettivo è fare chiarezza su un tema che si presta facilmente alla propaganda politica. “L’inflazione del nostro scontento” riunisce invece gli articoli sul tema pubblicati su lavoce.info. Nell’e-book ci soffermiamo sui vari momenti e sui diversi aspetti della crescita dei prezzi, dalle cause scatenanti alle conseguenze, dalle risposte dei governi ai nuovi approcci delle banche centrali, tracciando un quadro complessivo su un episodio inflazionistico per molti versi eccezionale.

