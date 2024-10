I medici hanno proclamato uno sciopero nazionale ed è aspra la polemica tra maggioranza e opposizione sulle risorse che la manovra economica per il 2025 riserva alla sanità. Parlando solo di finanziamenti – e non di come i soldi vengono spesi – si oscura la questione centrale: l’organizzazione della sanità territoriale. Le nostre frontiere restano chiuse per i profughi, mentre l’Italia è più permissiva sull’ingresso di ucraini e lavoratori richiesti dal sistema produttivo. È in questa contraddizione che si inserisce l’accordo con l’Albania, che appare come una forzatura delle regole, alla ricerca di consenso. Il governo Meloni ha celebrato i risultati raggiunti nei suoi primi due anni di vita con un lungo documento pubblicato on line. Contiene molti dati, non sempre precisi o correttamente contestualizzati. Con il calo dell’inflazione e dei tassi di interesse, ci si aspettava una ripresa dei consumi delle famiglie europee, che invece non c’è stata. Probabilmente anche nei prossimi mesi i consumi saliranno lentamente, per effetto di politiche di bilancio restrittive, rallentamento del mercato del lavoro e conseguenze ritardate della stretta monetaria. Acquisire più esperienza educativa e socializzare con altre famiglie aumenta nei genitori di bambini in età prescolare la consapevolezza sul loro ruolo genitoriale. La valutazione di un programma rivolto a famiglie con figli piccoli dimostra l’efficacia e la persistenza nel tempo di iniziative di questo tipo. Il premio Nobel per l’Economia 2024 è stato assegnato a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson. L’originalità del loro contributo sta nell’aver portato politica e storia al centro dell’analisi economica, coniugando rigore e creatività metodologica.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato all’analisi del successo dei populismi in varie parti del mondo, benché i partiti populisti, laddove sono al governo, abbiano causato gravi danni e sofferenze alla popolazione. eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero analizza la distanza tra l’età dei parlamentari di vari paesi e quella della popolazione che rappresentano: il distacco più alto si registra negli Stati Uniti.

