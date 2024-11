Con Camera e Senato controllati dai repubblicani e una Corte Suprema dove siedono giudici nominati nel primo mandato, Donald Trump non dovrebbe incontrare ostacoli nell’attuare la sua agenda politica, anche se gli Stati Uniti restano un paese diviso a metà su questioni fondamentali come economia, immigrazione e il ruolo del governo. I primi contraccolpi del ritorno di Trump alla Casa Bianca si potrebbero vedere presto sulle politiche climatiche. Il presidente eletto ritiene il cambiamento climatico una “bufala” e cancellerà subito molte delle iniziative dell’amministrazione Biden per contenere le emissioni. Un’eventuale uscita degli Usa dall’Accordo di Parigi e soprattutto dall’Unfccc minerebbe poi la credibilità delle Cop, a partire da quella che si apre tra pochi giorni a Baku. In Italia, il disegno di legge di bilancio rende permanenti le misure per il sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, già previste per il solo 2024. Lo fa attraverso interventi parziali, che complicano ulteriormente il sistema. Mentre continua a mancare un disegno di riforma coerente dell’Irpef. Sempre a proposito di sistema fiscale italiano, le stime di uno studio mostrano che i contribuenti più ricchi finiscono per pagare aliquote effettive più basse rispetto al resto della popolazione. Gli scenari delineati nella ricerca indicano che tassare di più i redditi da capitale permetterebbe di aumentare il gettito complessivo, riducendo le disuguaglianze. Intanto, Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte hanno chiesto maggiore autonomia su materie non-Lep, ovvero quelle che secondo la legge Calderoli non dovrebbero ledere l’eguaglianza dei diritti civili e sociali. Ma il processo di devoluzione, peraltro poco trasparente, si fonda sul presupposto sbagliato che materie Lep e non-Lep siano totalmente separate: casi concreti mostrano che non è così. Nell’Africa subsahariana milioni di persone non hanno ancora accesso all’elettricità. Pur con i miglioramenti apportati dalle mini reti a energia solare, stime della Banca Mondiale indicano in 91 miliardi di dollari l’investimento necessario per connettere 380 milioni di persone entro il 2030. Una somma eccessiva per il bilancio degli stati dell’area. Diventa perciò cruciale il coinvolgimento dei privati nei progetti.

