Con la sentenza sulla legge Calderoli, la Corte costituzionale ha bocciato la previsione che avrebbe permesso anche alle regioni a statuto speciale di ottenere più autonomia attraverso un procedimento legislativo e non una modifica costituzionale del loro statuto. Ne deriva però una divaricazione di status e ruolo nella contrattazione con lo stato tra regioni ad autonomia speciale e regioni ad autonomia differenziata, che andrebbe risolta. In molti paesi europei, Italia compresa, la sostenibilità dei sistemi pensionistici è messa in dubbio dall’invecchiamento della popolazione. Per questo, insieme a politiche di sostegno alla natalità, bissogna incentivare l’allungamento dell’attività lavorativa e restringere la possibilità di uscite anticipate. Nel nostro paese, si aggiunge la questione della discontinuità di carriera delle donne: è un fattore chiave nello spiegare perché le pensioni delle lavoratrici sono più basse di quelle degli uomini. Lo sviluppo di progetti imprenditoriali nati dalla ricerca scientifica è fondamentale per affrontare problematiche complesse, come ad esempio il cambiamento climatico. Il mercato però non li finanzia. Tocca dunque alle agenzie pubbliche farlo, definendo protocolli di valutazione appropriati per sostenere innovazioni più radicali e di lungo periodo e non solo quelle di rapida commercializzazione.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato alla crescita del debito pubblico nella gran parte dei paesi del mondo: è una questione da maneggiare con cura perché perderne il controllo comporta costi sociali altissimi. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero analizza l’evoluzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo in sette paesi – Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia e Stati Uniti – dal 2001 a oggi e con proiezioni fino al 2029.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!

Gli articoli pubblicati finora su lavoce,info che analizzano e commentano il Piano strutturale di bilancio sono raccolti in un Focus che proponiamo ai nostri lettori:

Continuano a mantenere inalterata la loro attualità due e-book realizzati di recente da lavoce.info. Con “La storia infinita dell’autonomia differenziata” ripercorriamo, attraverso gli articoli pubblicati su lavoce.info, gli ultimi sette anni della vicenda dell’autonomia differenziata, dal referendum lombardo-veneto fino ai nostri giorni. L’obiettivo è fare chiarezza su un tema che si presta facilmente alla propaganda politica. “L’inflazione del nostro scontento” riunisce invece gli articoli sul tema pubblicati su lavoce.info. Nell’e-book ci soffermiamo sui vari momenti e sui diversi aspetti della crescita dei prezzi, dalle cause scatenanti alle conseguenze, dalle risposte dei governi ai nuovi approcci delle banche centrali, tracciando un quadro complessivo su un episodio inflazionistico per molti versi eccezionale.