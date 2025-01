Il rispetto della diversità per costruire una reale cultura di integrazione e apertura verso gli immigrati si può imparare fin dai banchi di scuola. Lo dimostrano i risultati di un progetto realizzato nelle scuole secondarie del Nord Italia, che attraverso programmi di pedagogia attiva decostruisce stereotipi e pregiudizi sugli stranieri. Più posti disponibili nei nidi di tutta Italia per i bambini sotto i tre anni era la promessa del Pnrr. Passi avanti significativi sono stati fatti, ma restano due problemi cruciali: il divario Nord-Sud e l’incertezza sulle risorse per la gestione dei nuovi posti creati. Nonostante l’aumento degli stanziamenti per il Fondo di solidarietà comunale, alla fine molti comuni potrebbero essere spinti a delegare il servizio ai privati. Il successo di Airbnb ha prodotto un rialzo dei prezzi degli immobili nelle città italiane che richiamano più turisti, cosicché per i residenti è ancora più difficile trovare una casa in affitto. Lo confermano le stime di uno studio che prende in esame varie località, da Nord a Sud. E il turismo d’affari incide di più di quello culturale-artistico. Con le clausole di non concorrenza aziende che agiscono in uno stesso mercato si impegnano a non assumere lavoratori l’una dell’altra. Lo scopo principale è mantenere bassi i salari. Negli Stati Uniti sono illegali e lo sarebbero anche in Europa. Rispuntano però in alcuni contratti delle reti di franchising.

