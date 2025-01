Nella legge di bilancio è stata inserita una nuova misura fiscale a favore delle società di capitali: l’Ires premiale. Dovrebbe favorire gli investimenti, ma si tratta di un intervento temporaneo, per il solo 2025, che produrrà benefici fiscali differenziati per le aziende. In più, sulla capitalizzazione delle imprese si allontana da quanto previsto dalla legge delega di riforma fiscale. Nonostante la bassa crescita del Pil, l’occupazione è salita negli ultimi anni, in Italia come in altri paesi. Per quanto ci riguarda, i dati confermano l’andamento positivo del mercato del lavoro. Restano però aperte due questioni: il livello dei salari reali e i posti di lavoro vacanti. Un Dpcm del governo dà attuazione a una norma contenuta nella legge di bilancio 2024 e introduce alcune novità nel calcolo dell’Isee. In particolare, non saranno più considerati i titoli di stato italiani fino al valore di 50mila euro. È una scelta destinata a creare iniquità e distorsioni, come sottolinea il commento pubblicato al momento del varo della manovra 2024, che riproponiamo. Un “pensiero a somma zero” ha preso campo nei paesi avanzati che hanno avuto lunghi periodi di bassa crescita: i cittadini sono convinti che ci sia spazio solo per la redistribuzione di una ricchezza data. Così però diventa difficile ogni sviluppo economico e tecnologico. L’Italia degli ultimi tempi ne è un esempio.

