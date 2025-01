Dalle statistiche dell’Unione europea arrivano segnali di una possibile ripresa dell’evasione dell’Iva. È un campanello d’allarme a cui difficilmente potranno rispondere i provvedimenti adottati dal governo per l’attuazione della delega fiscale: ci sono sì le norme sulla riforma dell’analisi del rischio e della riscossione, ma anche molte forme di condono. La legge di bilancio cancella il fondo espressamente dedicato al contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo. Risorse e competenze passano ora a un nuovo fondo unico per le dipendenze patologiche. Il danno alla salute pubblica che ne deriva non è neanche compensato da un beneficio per le casse dello stato. È in stallo la liberalizzazione dei collegamenti marittimi fra il continente e le isole minori. Gli enti appaltanti non hanno potere contrattuale verso le compagnie che già li gestiscono, perché non possono mettere a rischio i servizi essenziali di continuità territoriale. Andrebbe aggiornato il regolamento Ue che regola il settore. Sono spesso guardati con diffidenza i prestiti in continuo aumento della Cina ai paesi africani. Servono anche a costruire infrastrutture di trasporto che facilitano la partecipazione alle catene globali del valore. Per una crescita economica duratura è però necessario che gli stati destinatari dei finanziamenti creino condizioni favorevoli allo sviluppo del settore privato.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Ringraziamo i lettori che nel periodo delle festività hanno inviato una donazione al nostro sito. Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato all’immigrazione nei suoi molteplici risvolti, nelle sue contraddizioni, denunciando problemi, errori dei governi, ma anche proponendo vie d’uscita, che permettano di gestire il fenomeno, anziché subirlo. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: nell’uscita di gennaio si sofferma sul numero di profughi accolti nei diversi paesi del mondo, mettendo in luce un significativo squilibrio tra aree vicine e lontane dalle crisi.