L’offerta di acquisto lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca scuote il sistema bancario italiano. Sul progetto c’è una convergenza d’interessi fra il governo e le famiglie Caltagirone e Del Vecchio, che potrebbe portare alla nascita del più grande gruppo finanziario italiano. A pagare il conto potrebbero essere i contribuenti e i piccoli azionisti. Dal 2021 l’occupazione nel nostro paese è in costante crescita, con miglioramenti anche sotto il profilo dei contratti utilizzati. Le buone notizie finiscono qui. Perché se guardiamo i risultati degli altri paesi europei, scopriamo che siamo ancora molto indietro per tasso di occupazione, stabilità del posto di lavoro e part time involontario delle donne. Una norma del Collegato lavoro destina alcuni milioni per il finanziamento di attività di coordinamento della formazione professionale svolte da associazioni private. Lo fa senza alcuna giustificazione e sulla base di una legge che da tempo avrebbe dovuto essere abrogata, perché la competenza sulla materia è ormai regionale e non più statale. Se le piccole squadre di Serie A fossero più competitive, il campionato diventerebbe più avvincente. Con gli attuali meccanismi di suddivisione dei diritti tv, la loro crescita dipende dal ricorso a un approccio manageriale, che forse potrà essere adottato dalle nuove proprietà straniere.

