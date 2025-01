Il nuovo Codice della strada prevede pene molto più severe per chi guida sotto l’influenza dell’alcol. Per evitare guai, non sono pochi i cittadini che nei primi mesi di applicazione hanno rinunciato a frequentare ristoranti, bar e locali. Perché in Italia mancano le alternative all’uso dell’auto privata: pochi bus, pochi taxi e tanti ostacoli per le piattaforme tipo Uber. Il declino di Alitalia è iniziato quando non è più riuscita a rinnovare ed espandere la flotta degli aerei. A quel punto, l’azionista pubblico avrebbe dovuto fare un passo indietro e favorire l’aggregazione con altre compagnie. Dopo molti tentativi falliti, ora è arrivata l’integrazione di Ita con Lufthansa, con le buone prospettive industriali che un grande gruppo garantisce. Il Pnrr vede nella formazione obbligatoria nella pubblica amministrazione la chiave per modernizzare il settore pubblico e migliorare i servizi. Per raggiungere l’obiettivo è però necessario un più stretto coordinamento tra obiettivi formativi, responsabilità dei dirigenti e monitoraggio dei risultati.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato all’immigrazione nei suoi molteplici risvolti, nelle sue contraddizioni, denunciando problemi, errori dei governi, ma anche proponendo vie d’uscita, che permettano di gestire il fenomeno, anziché subirlo. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: nell’uscita di gennaio si sofferma sul numero di profughi accolti nei diversi paesi del mondo, mettendo in luce un significativo squilibrio tra aree vicine e lontane dalle crisi.