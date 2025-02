Nel risiko che interessa le banche italiane, è il turno di Bper Banca, che ha lanciato un’offerta di scambio di azioni con la Banca popolare di Sondrio. Anche in questo caso, come negli altri, tra i protagonisti c’è un gruppo assicurativo. A questo punto, bisognerebbe chiedersi se le operazioni in corso danno risposte alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle famiglie e se rafforzano il nostro sistema bancario in vista di future possibili aggregazioni europee. Le disuguaglianze di reddito all’interno dell’Unione europea diminuiscono, grazie a una sempre più forte integrazione delle economie. Come mostra una ricerca, rimangono però notevoli differenze in fatto di welfare, soprattutto nei paesi dell’Est Europa. Servirebbe una maggiore uniformità dei sistemi fiscali e una armonizzazione dei trasferimenti monetari. In Italia il numero dei medici di base rispetto alla popolazione non è poi tanto più basso di quello di altri paesi europei. Il problema nasce più che altro da un’organizzazione basata sull’attività del singolo. La soluzione, dal punto di vista tecnico, potrebbe essere relativamente semplice e poco costosa: creare associazioni “in rete” di medici, con la condivisione del fascicolo sanitario elettronico degli assistiti.

