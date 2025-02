Negli ultimi anni il numero dei disoccupati che cercano lavoro attraverso Internet è raddoppiato. Il ricorso alla rete sembra aver contagiato tutti: donne e uomini, italiani e stranieri, al Nord come al Sud, pur con qualche differenza per fascia di età, titolo di studio e settori di impiego. E tuttavia non è ancora dimostrato che il canale on line permetta davvero di trovare lavoro più facilmente. In Italia il sistema contributivo per il calcolo della pensione soffre fin dall’inizio di difetti strutturali, che riguardano in particolare i coefficienti di trasformazione. Ora se è aggiunta un’altra magagna dovuta all’effetto della pandemia sulla tavola di sopravvivenza rilevata dall’Istat nel 2021: il risultato è un indebito “premio” a chi è andato in pensione nel biennio 2023-2024. In quasi tutti i paesi europei il prezzo dell’elettricità è unico su tutto il territorio. Lo era anche in Svezia, prima che un ricorso della Danimarca all’Ue per abuso di mercato imponesse una suddivisione in zone. Il risultato? Come dimostra uno studio, il prezzo è aumentato nel più ricco ed energivoro Sud del paese, favorendo l’export e liberando risorse per abbassare il costo dell’energia per i consumatori più fragili.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica "La parola ai grafici".

