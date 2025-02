Dopo la Conferenza di Monaco, il vertice europeo di Parigi: il tema della difesa europea è sempre in primo piano. Limitarsi ad alzare le percentuali della spesa militare, pur senza conteggiarla ai fini delle nuove regole fiscali, non risolverà la questione perché ogni paese continuerà a sostenere le sue produzioni e i suoi campioni nazionali. Sarebbe forse più utile pensare a una “coalizione dei volonterosi”, che non coinvolga tutti i 27 stati Ue ma includa il Regno Unito, per investire su progetti comuni. La riforma della giustizia del 2012 ha ridotto il numero di tribunali con lo scopo di migliorare l’efficienza del sistema, soprattutto per ciò che riguarda la lunghezza dei procedimenti. Una ricerca mostra che non solo non ha dato i risultati sperati, ma ha avuto conseguenze negative sul sistema bancario, con un aumento significativo dei crediti deteriorati. È migliore la cucina francese o quella italiana? Il dibattito è aperto da tempo. Non sembra arrivare a una risposta definitiva neanche l’analisi statistica delle stelle distribuite dalla Guida Michelin, la “bibbia” del settore. I numeri danno infatti ragione ai cugini d’Oltralpe, ma i nostri ristoranti stellati sono più accessibili dal punto di vista economico e suscitano più entusiasmo.

