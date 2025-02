Nella ormai deflagrata guerra commerciale circolano pure improbabili tesi sull’Iva: per il presidente Usa sarebbe un dazio, altri la bollano come un aiuto alle esportazioni. In realtà, l’imposta sui consumi, in Europa come negli Stati Uniti, prescinde dall’origine delle merci. Per attenuare la “questione salariale”, gli ultimi governi hanno cercato di aumentare il salario netto dei lavoratori dipendenti riducendo il cuneo fiscale. Soprattutto nelle fasce di reddito più basse le retribuzioni sono effettivamente cresciute. Non tanto, però, da compensare la perdita di potere d’acquisto dovuta alla fiammata dell’inflazione nel biennio 2021-2022. Meta ha abbandonato il fact-checking sui contenuti pubblicati sulle sue piattaforme. Acquiescenza alla nuova amministrazione americana? Potrebbe trattarsi di concorrenza nella verifica delle informazioni: un nuovo sistema più decentralizzato ha soppiantato il vecchio, ritenuto non più adatto a svolgere il compito. La protezione dai cambiamenti climatici è un diritto umano tutelato dall’ordinamento giuridico. Lo ha ribadito la Corte di appello dell’Aja in una sentenza che richiama non solo gli stati, ma anche le imprese al dovere di limitare le emissioni, aprendo così un nuovo capitolo sugli obblighi di mitigazione.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

