Dopo il risultato delle elezioni, la Germania si prepara a un governo di coalizione tra Cdu e Spd. Il vasto programma delineato dal futuro cancelliere per il rilancio dell’economia tedesca determinerà una revisione del vincolo sull’indebitamento. Ma ciò non significa un cambiamento di prospettiva sulle regole fiscali a livello europeo. Il caro-affitti è un problema in molte città italiane. I rincari sono stati attribuiti a varie cause, a cominciare dalla diffusione degli affitti brevi. Le differenze che emergono dal confronto tra fonti diverse di dati suggeriscono però che il fenomeno è più complesso di quello che appare a prima vista. A sorpresa e nonostante l’embargo su importanti tecnologie, la Cina ha sviluppato DeepSeek, un’intelligenza artificiale generativa open source. Il caso dimostra che per ottenere avanzamenti in questo campo servono non solo investimenti, ma anche una sinergia continua tra industria e ricerca. Per l’Europa è un monito ad abbandonare le frammentazioni e perseguire programmi chiari e coordinati tra gli stati membri.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

