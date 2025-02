Il governo prepara un decreto con uno sconto in bolletta per famiglie a basso reddito e imprese. Si tratta di un provvedimento temporaneo, ma costoso per le casse dello stato. E non colpisce il bersaglio perché i rincari non dipendono dal prezzo del gas, che è nettamente diminuito. Mentre non si sono visti i benefici della liberalizzazione sulla voce commercializzazione e vendita. Stress e ansia legati alla sicurezza economica riguardano più le donne che gli uomini. Lo mostra una ricerca che sottolinea come le preoccupazioni si riflettano sulla percezione di felicità e ottimismo dei due sessi, con gli uomini che risultano sistematicamente più ottimisti su reddito, posizione sociale e prospettive future. L’Europa ha un alto potenziale scientifico, ma sulle tecnologie è in ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina. Dipende dal fatto che nel Vecchio Continente si tende a investire poco sulle prime fasi di sviluppo delle innovazioni. Servirebbe un più forte sostegno pubblico a progetti ad alto rischio e lunga gestazione, anche per rafforzare l’autonomia europea in settori chiave. Alcune regole del mercato del lavoro italiano nascono con buone intenzioni, ma risultano del tutto inapplicabili: “l’offerta congrua” per il sostegno al reddito e le norme per l’assunzione dei lavoratori extracomunitari sono gli esempi più facili. Esistono altre e più adeguate soluzioni, come i contratti di somministrazione.

