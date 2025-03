Siamo nella settimana dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna. Per l’occasione, lavoce.info ha lanciato una call per dare più spazio alle voci delle autrici e alla varietà dei temi di cui si occupano. Iniziamo oggi a pubblicare gli articoli arrivati in risposta al nostro invito. Per salvaguardare gli aiuti internazionali, già caduti sotto la scure di Donald Trump, è indispensabile aumentarne la trasparenza attraverso una valutazione rigorosa dei risultati. Perché, come mostra una ricerca, le interferenze politiche che li rendono inefficaci si manifestano a volte in forme inaspettate. I lavoratori domestici hanno diritto a un orario di lavoro ben definito e per questo chi li assume deve dotarsi di un sistema di rilevazione delle ore lavorate. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia europea. Ci sono soluzioni praticabili per evitare di appesantire le famiglie con passaggi burocratici eccessivi. Le azioni della Commissione europea contro le pratiche anticoncorrenziali dei colossi tecnologici americani possono essere state una delle ragioni dell’avvicinamento delle big tech Usa alla nuova amministrazione. Ora, è probabile che gli interventi antitrust saranno uno degli elementi di più acuta frizione tra le due sponde dell’Atlantico, insieme ai dazi. Il federalismo si può interpretare anche come un contropotere dei governi territoriali nei confronti di decisioni – o non decisioni – dello stato centrale che minacciano i diritti delle minoranze. Ne sono un esempio le città “santuario” degli Stati Uniti contro le deportazioni indiscriminate di immigrati e, in Italia, la legge della Regione Toscana sul fine vita. Se nel nostro paese si vendono poche auto elettriche, uno dei motivi è la scarsa disponibilità di colonnine pubbliche di ricarica. D’altra parte, finora la loro costruzione e gestione si è dimostrata un investimento ben poco redditizio. Per uscire dal circolo vizioso si può pensare a interventi normativi e a incentivi fiscali.

