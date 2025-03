Domani è l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna. Per l’occasione, lavoce.info ha lanciato una call per dare più spazio alle voci delle autrici e alla varietà dei temi di cui si occupano. Continuiamo a pubblicare gli articoli arrivati in risposta al nostro invito. Al tema è dedicata anche la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Tra i tanti ordini esecutivi già emanati da Donald Trump, ce n’è uno che potrebbe avere ripercussioni molto gravi: la cancellazione dei programmi che permettono l’accesso alle terapie ad alto costo. Limita tra l’altro anche la ricerca di metodi di pagamento innovativi. C’è un punto di svolta nella vita lavorativa delle donne: la maternità. Dopo la nascita di un figlio molte abbandonano il lavoro. Un progetto condotto in Piemonte individua alcuni interventi che potrebbero promuovere un miglior equilibrio tra lavoro e famiglia. Nelle retribuzioni dei lavoratori ci sono differenze significative, dovute a vari fattori: età, titolo di studio e tipo di contratto, per esempio. Il divario retributivo più persistente è però quello tra uomini e donne. Sembrano iniziare presto le forme di sopraffazione dei maschi sulle femmine: una ricerca rivela che nelle classi composte in prevalenza da bambini, le bambine subiscono più spesso atti di bullismo. Essere poco attraenti può diventare causa di frustrazione in alcuni uomini e condurre a comportamenti violenti nelle relazioni sentimentali. Lo suggerisce una ricerca, che propone anche un antidoto: cura e attenzione da parte dei genitori.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Alla vigilia dell’8 marzo analizziamo i progressi – o meno – in tema di uguaglianza di genere, offrendo uno sguardo d’insieme su tasso di occupazione femminile, divario di genere nelle retribuzioni e pensioni, partecipazione femminile al mercato del lavoro e carichi familiari, congedi di maternità, tempo libero a disposizione delle donne e rappresentanza nei parlamenti di vari paesi.

Ringraziamo i lettori che hanno inviato una donazione al nostro sito. Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

È in edicola e sul web il numero di febbraio di eco dedicato alle guerre commerciali, riacuitesi con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca: i danni saranno ingenti e ricadranno su tutti, perché in questi conflitti ci sono solo perdenti. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: nell’uscita di febbraio analizza le trasformazioni delle catene globali del valore nel periodo 1995-2020, durante il quale hanno dimostrato una capacità di resistenza superiore alle aspettative.