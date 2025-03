Nel 2024 la pressione fiscale è salita. Per il governo perché è aumentata l’occupazione. Ma i redditi dei lavoratori dipendenti entrano sia al numeratore che al denominatore del rapporto tra entrate e Pil. La ragione dell’aumento è che i salari sono tassati molto di più degli altri redditi e subiscono la progressività dell’Irpef. Senza dimenticare il drenaggio fiscale. In occasione dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, lavoce.info ha lanciato una call per dare più spazio alle voci delle autrici. Concludiamo oggi la pubblicazione degli articoli arrivati in risposta al nostro invito. La violenza sulle donne è un fenomeno persistente, nonostante i passi avanti non siano mancati. A ribadirlo sono i dati del 2024 che ricalcano per il nostro paese quelli di dieci anni fa. Oggi poi c’è un problema in più: le nuove forme virtuali di violenza, ancora tutte da studiare. Si può uscire da una situazione di violenza domestica? Consapevolezza, contesto normativo e culturale giocano un ruolo chiave, come mostra uno studio. Che mette in evidenza anche le conseguenze inaspettate della riforma del divorzio del 2014. Le banche concedono sempre meno prestiti alle imprese. Non è una questione solo italiana, ma nel nostro paese non si sono sviluppate le soluzioni alternative trovate altrove, a causa delle condizioni del mercato dei capitali e delle dimensioni delle aziende. Per risolvere quella che si profila come un’emergenza, non resta che pensare all’assicurazione pubblica dei crediti. I treni perennemente in ritardo causano grandi disagi ai pendolari e ai viaggiatori in generale. Rappresentano anche un costo notevole per la comunità. Una stima del valore economico del tempo quotidianamente perso sui binari dà infatti risultati eclatanti.

