L’Italia eredita, ma non cresce

Le eredità valgono ormai quasi un quinto del Pil italiano, più che in molti altri paesi avanzati. Molto dipende dal valore degli immobili delle famiglie italiane. La via maestra per riequilibrare ricchezza accumulata e salari è la crescita economica.

L’ereditocrazia, un fenomeno globale

L’Economist del 1° marzo ha dedicato la sua copertina alla cosiddetta “ereditocrazia”, ovvero l’aumento del peso delle ricchezze ereditate registrato in molte economie avanzate. Il fenomeno sta ridefinendo il rapporto tra lavoro e ricchezza, con implicazioni politiche e sociali considerevoli.

Nella maggior parte dei paesi sviluppati, il valore dei trasferimenti di ricchezza da una generazione all’altra è aumentato significativamente negli ultimi anni. Solamente nel 2025, si prevede che verranno ereditati nei paesi avanzati circa 6 trilioni di dollari, pari al 10 per cento del Pil e più del doppio della media del secondo dopoguerra. La letteratura economica ha identificato numerosi meccanismi alla base del fenomeno, destinato a continuare nei prossimi anni. In particolare, l’apprezzamento significativo di asset immobiliari e finanziari ha incrementato la ricchezza accumulata, la riduzione del numero di eredi, dovuta al calo della natalità tra i baby boomer, ha limitato la dispersione dei patrimoni, la riduzione o l’eliminazione delle imposte di successione ha favorito il consolidamento delle ricchezze ereditate, mentre la crescita dei salari è rimasta inferiore rispetto a quella dei rendimenti immobiliari e finanziari.

In questo contesto globale, in che misura possiamo parlare di “ereditocrazia” anche in Italia?

Ogni anno viene ereditato quasi un quinto del Pil italiano

Il valore totale delle eredità e delle donazioni in rapporto al Pil è cresciuto dall’8,4 per cento nel 1995 al 15,1 per cento nel 2016 e oggi sfiora il 20 per cento: più che in molti paesi avanzati. Per dare un ordine di grandezza, la cifra rappresenta più del doppio della spesa sanitaria pubblica e privata in Italia.

Negli ultimi quindici anni, il numero di miliardari in Italia è aumentato da 10 a 71, ma il fenomeno non è limitato a pochi ultra-ricchi. Si stima infatti che un erede italiano su quattro abbia ricevuto più di 200 mila euro nel 2016: un ammontare che la maggior parte delle famiglie italiane impiegherebbe più di otto anni ad accumulare (il reddito della famiglia mediana nel 2024 era di circa 26 mila euro).

Quanto conta l’apprezzamento degli immobili

Il valore totale degli immobili detenuti dalle famiglie italiane è aumentato meno che in altri paesi avanzati (da 4,2 trilioni nel 2005 a quasi 6 trilioni nel 2022). Tuttavia, gli aumenti sono stati molto più marcati in alcuni centri urbani come Milano, dove i prezzi medi di vendita (una misura diversa dal valore totale degli immobili) sono aumentati quasi del 40 per cento in dieci anni, con picchi sopra al 50 per cento in alcune zone della città.

Dato che l’Italia cresce da decenni ai tassi più anemici del continente, anche aumenti non troppo elevati dei valori immobiliari possono creare un’importante divergenza rispetto ai redditi. Sempre a Milano, si stima che i prezzi delle case e degli affitti siano cresciuti tre volte più rapidamente dei salari dei milanesi, dal 2015 a oggi. E non si tratta di un fenomeno soltanto meneghino: sono sei le città dove il rapporto tra costo della casa e redditi è più alto che nel capoluogo lombardo: Venezia, Firenze, Napoli, Bologna e Roma.

Le possibili soluzioni sono alquanto impopolari

Secondo l’Economist, l’ereditocrazia si può combattere attraverso quattro meccanismi: (1) aumentare (o re-introdurre) le tasse di successione, (2) costruire case dove c’è eccesso di domanda, (3) tassare adeguatamente le proprietà, e (4) stimolare la crescita economica, per ridurre il rapporto tra ricchezza e Pil. Che potenziale potrebbero avere queste soluzioni in Italia?

Per quanto riguarda le tasse di successione, le aliquote italiane sono molto basse, le franchigie alte e le esenzioni significative. Fu un governo di centro-destra ad abolire l’imposta totalmente nel 2001, ma furono due governi di centro-sinistra ad abbassarla drasticamente (Amato, 2000) e a reintrodurla nella sua forma attuale (Prodi, 2006). Si tratta di una tassa percepita da molti come ingiusta (si dice che la stessa ricchezza sia tassata due volte: quando viene generata e quando la si trasmette alle generazioni successive). Tuttavia, aumentando le aliquote, e riducendo franchigie ed esenzioni, si potrebbe ridurre l’incidenza dei trasferimenti di ricchezza sul Pil e aumentare le risorse a disposizione per politiche redistributive. Per esempio, con un sistema simile a quello francese o belga (entrate pari a ~0.7 per cento del Pil), si genererebbero quasi 15 miliardi l’anno nel breve periodo, destinati a crescere nei decenni a venire: quanto basta per aumentare immediatamente la spesa nella sanità pubblica del 10 per cento.

Relativamente ai patrimoni, checché se ne dica, questi sono tassati in maniera abbastanza consistente: meno che in Regno Unito, Francia e Belgio, ma più che in Germania e Olanda. Più della metà del gettito viene dagli immobili: circa 1,25 punti di Pil. Tuttavia, se la percentuale aumentasse al livello di Francia (2 per cento del Pil) o Regno Unito (3 per cento), l’erario potrebbe incassare fino a ulteriori risorse da investire in politiche redistributive.

A differenza di altri paesi avanzati, la popolazione italiana è destinata a diminuire nei prossimi anni. Di conseguenza, stimolare eccessivamente la costruzione di nuove case potrebbe rivelarsi poco lungimirante. È senz’altro utile costruire di più in alcune specifiche aree critiche, ma misure come incentivi fiscali per la riqualificazione di immobili sfitti e sottoutilizzati, oltre a politiche mirate sugli affitti, potrebbero avere un impatto più efficace nel riequilibrare il mercato immobiliare rispetto ai redditi.

Ad ogni modo, come ci ricorda l’Economist, la soluzione più efficace è anche la più difficile da realizzare, soprattutto in Italia: una crescita economica sostenuta e sostenibile che faccia aumentare i salari e che incentivi le nuove generazioni a raggiungere l’indipendenza economica attraverso il lavoro.