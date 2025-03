In Italia resta significativa la percentuale di ragazzi che abbandonano la scuola prima del diploma o che non raggiungono risultati adeguati. Si tratta spesso di figli di genitori con bassi livelli di istruzione e che hanno difficoltà ad affrontare i costi dell’istruzione. Gli aiuti economici nell’ambito del diritto allo studio sono scarsi. In più soffrono delle complicazioni legate alla doppia competenza di stato e regioni e a procedure farraginose. Alla fine, molti studenti che ne avrebbero diritto non li richiedono. Raddoppiare il numero degli operatori dei centri per l’impiego: è l’obiettivo del pianodi potenziamento avviato dal governo Gentiloni e proseguito con quelli successivi. Un’indagine Inapp fa il punto sui risultati raggiunti finora. Si sofferma in particolare sulla figura dell’operatore dei servizi al lavoro di oggi e in futuro, che prima di tutto richiederebbe una definizione univoca e coerente su tutto il territorio nazionale. Le eredità valgono tanto nel nostro paese, quasi un quinto del Pil. Vi incide l’aumento del valore degli immobili. L’unica via per riequilibrare ricchezza accumulata e salari è la crescita economica. Netflix continua ad accumulare un record dietro l’altro e nell’ultimo anno ha superato i 300 milioni di abbonati. Per mantenere questi livelli di diffusione, la piattaforma guarda ora allo sport e soprattutto all’introduzione di nuove modalità per la pubblicità, utilizzando tecnologie che permettono di dare “il giusto messaggio, al target giusto, nel momento giusto”. Su questo terreno possono però tornare a competere anche le tv tradizionali.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

È in edicola e sul web il numero di marzo di eco dedicato alle discriminazioni e in particolare a quelle di genere: non sono solo profondamente ingiuste, ma ci privano di risorse umane importanti, minano la coesione sociale e peggiorano il benessere di tutti. Eppure, i programmi Dei – diversità, equità, inclusione – sono finiti sotto la scure dell'amministrazione Trump. Nell'uscita di marzo si concentra sul doppio carico di lavoro delle donne: quello retribuito nel mercato del lavoro e quello non retribuito, svolto tra le mura domestiche.