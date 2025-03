La Commissione europea ha pubblicato da poco il Libro bianco sulla difesa: punta a rendere l’Unione autosufficiente sotto il profilo della sicurezza entro il 2030. Saremo davvero pronti? Probabilmente no, se il piano resta solo quello di RearmEu. Più utile sembra invece costruire un accordo tra un gruppo di paesi, che faccia da battistrada verso una maggiore integrazione militare e politica. Prima a causa della pandemia e poi per la guerra in Ucraina si è registrato in Italia un aumento significativo della spesa in contributi pubblici alle imprese. Un’analisi accurata delle aziende che ne hanno beneficiato può essere il primo passo per un riordino degli aiuti, che appare necessario e che è previsto da una legge di delega al governo che scade nel 2025. Sono passati dieci dalla riforma che ha ridisegnato la geografia giudiziaria italiana. Uno studio sui suoi effetti indica che i vantaggi sono stati superiori ai costi: tribunali più grandi hanno portato a compimento più procedimenti, in particolare nelle materie più complesse. Poche squadre del Sud nel campionato di Serie A di quest’anno. Un’analisi dei bilanci di tre società rivela modelli di business diversi, anche se la compravendita dei giocatori è per tutte e tre una delle voci più significative.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

