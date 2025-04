Il 2 aprile – domani – entrano in vigore i dazi americani su tutti i beni importati da qualunque paese. Per capire cosa succederà alle esportazioni italiane verso gli Usa bisogna distinguere tra breve e lungo periodo. Nell’immediato, potrebbero non esserci grandi ripercussioni. Il discorso cambia se le tariffe rimarranno per molto tempo. E la ricerca di nuovi mercati è una sfida per tutta la Ue. È peraltro quasi un paradosso che l’amministrazione Trump perseveri con l’offensiva protezionistica: quella del 2018 non ha dato i risultati sperati e anche oggi i danni più duraturi della guerra commerciale sono causati soprattutto dall’incertezza che ne deriva per le regole del gioco della competizione internazionale. L’obbligo del soccorso in mare “rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali”: lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza sul caso Diciotti. Al di là di polemiche spesso strumentali, la Corte ha ristabilito che la sovranità dello Stato e le sue prerogative di presidio dei confini non sono esenti da ogni controllo. Storicamente, le porte del mondo dell’arte sono rimaste chiuse per le donne: poche le artiste, sottovalutate le loro opere. Ora qualcosa sta cambiando, grazie a una nuova generazione di collezionisti meno condizionata da stereotipi e pregiudizi.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Ringraziamo i lettori che hanno inviato una donazione al nostro sito. Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

È in edicola e sul web il numero di marzo di eco dedicato alle discriminazioni e in particolare a quelle di genere: non sono solo profondamente ingiuste, ma ci privano di risorse umane importanti, minano la coesione sociale e peggiorano il benessere di tutti. Eppure, i programmi Dei – diversità, equità, inclusione – sono finiti sotto la scure dell’amministrazione Trump. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di marzo si concentra sul doppio carico di lavoro delle donne: quello retribuito nel mercato del lavoro e quello non retribuito, svolto tra le mura domestiche.