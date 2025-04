La Commissione europea ribadisce l’intenzione di negoziare con gli Usa in tema di dazi. Intanto, però, prepara le eventuali contromisure. È la strategia giusta? Secondo il gioco falco-colomba, l’Ue dovrebbe rispondere ai comportamenti aggressivi di Trump con atteggiamenti altrettanto aggressivi. Con il rischio però di un avvitamento della guerra commerciale. Tira una brutta aria per la libertà di ricerca nelle università americane, tanto che il 75 per cento degli scienziati che vi lavorano si dichiara pronto a lasciare il paese. L’Europa dovrebbe fare di tutto per accoglierli, per recuperare parte del terreno perduto nella ricerca scientifica d’avanguardia. Anche nel mondo dello streaming c’è una battaglia in corso, quella per conquistare l’attenzione e il tempo del consumatore. L’arrivo della pubblicità sulle piattaforme ha cambiato molte cose e due vecchi rivali – Netflix e YouTube – si ritrovano ora alleati. Il boom del turismo ha conseguenze sull’istruzione dei più giovani. Da un lato, le opportunità di lavoro che il settore crea possono contribuire a sostenere le spese universitarie, dall’altro la facilità di trovare un’occupazione che non richiede alte qualifiche può spingere ad abbandonare gli studi.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

È in edicola e sul web il numero di eco dedicato alle discriminazioni e in particolare a quelle di genere: non sono solo profondamente ingiuste, ma ci privano di risorse umane importanti, minano la coesione sociale e peggiorano il benessere di tutti. Eppure, i programmi Dei – diversità, equità, inclusione – sono finiti sotto la scure dell’amministrazione Trump. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di marzo si concentra sul doppio carico di lavoro delle donne: quello retribuito nel mercato del lavoro e quello non retribuito, svolto tra le mura domestiche.