In piena battaglia sui dazi, l’Ue potrebbe rispolverare l’idea di una imposta sui servizi digitali, per lo più forniti da multinazionali americane, usandola come arma strategica contro le tariffe trumpiane. La sua adozione non è però priva di pericoli per i consumatori europei. Alle guerre commerciali è dedicata la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Solo facendo ripartire il processo di riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti e definendone chiaramente le regole si può metter fine alla confusione su chi debba pagare le rette delle Rsa seguita ad alcune sentenze di tribunale. Nel frattempo, il sistema delle residenze paga l’immobilismo della politica. In Europa le seconde generazioni sono in genere meno istruite dei coetanei autoctoni. Ciò spiega perché svolgono lavori meno qualificati e peggio retribuiti, ma non basta per dar conto del fatto che spesso un lavoro proprio non lo trovano. Lo mostrano i dati di un rapporto sull’integrazione degli immigrati in Europa. Il concetto di “fragilità” ritorna ormai spesso nella comunicazione economica, compresa quella aziendale, come mette in evidenza un’analisi su documenti accademici, report ufficiali e archivi giornalistici. La parola è usata in contesti diversi con significati diversi, per descrivere la vulnerabilità dei sistemi economici e produttivi come per sottolineare i rischi dovuti alla complessità e all’interconnessione dei mercati globali.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Analizziamo in questa occasione numeri e conseguenze delle guerre commerciali che coinvolgono ormai molti paesi del mondo.

Sono le pensioni il tema principale del nuovo numero di eco, ora in edicola e sul web. Se i singoli cittadini hanno alcuni strumenti per garantirsi una vecchiaia serena, ai governi spetta la responsabilità di definire un sistema pensionistico giusto e sostenibile nel tempo, prima di tutto evitando di cambiare continuamente le regole. Nell'uscita di questo mese analizza il reddito degli attuali pensionati italiani rispetto al resto della popolazione: soprattutto per gli uomini, si vedono ancora gli effetti del sistema di calcolo retributivo rimasto in vigore fino a metà degli anni Novanta.