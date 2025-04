La letteratura economica ci aiuta a capire meglio le ragioni che spingono Donald Trump ad adottare una politica commerciale aggressiva, in un periodo in cui il commercio è sempre più usato come strumento di politica estera, se non militare. Restano scelte comunque pericolose per la loro ampiezza e perché rivolte contro “amici” e “nemici”. Far parte dell’Unione europea sembra aumentare la felicità dei cittadini. I paesi dell’Est europeo sono infatti quelli che negli ultimi anni hanno ottenuto i miglioramenti più consistenti nel World Happiness Report: insieme al Pil pro-capite sono cresciute le interazioni sociali, la fiducia e le aspettative di vita. Bambini di seconda generazione che sono anche più “giovani” dei compagni di classe vanno incontro a maggiori difficoltà di apprendimento in italiano e matematica. Si tratta di un doppio svantaggio che va combattuto presto, per non alimentare diseguaglianze che si trascinano nel tempo. I risultati di una ricerca. Gli immigrati illegali commettono più reati degli autoctoni e degli stranieri legali? È un tema delicato, molto dibattuto negli Stati Uniti e non solo. Se si parte dal presupposto che entrare illegalmente negli Usa è già di per sé un reato, un calcolo del tasso di criminalità basato sulle recidive potrebbe indicare numeri più alti di quelli stimati finora per chi si trova illegalmente nel territorio americano. Pensata per i canali d’informazione tradizionali, la normativa italiana non appare pronta a rispondere ai rischi che derivano dalla sempre più ampia diffusione della propaganda e comunicazione politica costruita con algoritmi e veicolata nei social media. Recepire le norme che l’Unione europea ha predisposto potrebbe essere un buon inizio per adeguarla.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Sono le pensioni il tema principale del nuovo numero di eco, ora in edicola e sul web. Nell'uscita di questo mese analizza il reddito degli attuali pensionati italiani rispetto al resto della popolazione: soprattutto per gli uomini, si vedono ancora gli effetti del sistema di calcolo retributivo rimasto in vigore fino a metà degli anni Novanta.