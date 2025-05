Alla vigilia dell’apertura del conclave in molti si cimentano nella difficile impresa di indovinare il successore di Francesco. L’analisi statistica dell’andamento dei voti nel passato e, soprattutto, le regole stabilite da Benedetto XVI danno qualche indicazione su come si arriverà alla scelta del prossimo Papa. Il calo del Pil Usa nel primo trimestre 2025 è stato attribuito all’impennata delle importazioni, prima dell’entrata in vigore dei nuovi dazi decisi dall’amministrazione Trump. Ma bisogna essere cauti nel trarre conclusioni da stime preliminari che sono soggette a errori di misurazione e che molto probabilmente saranno riviste. La nuova situazione internazionale spinge l’Europa verso un aumento della spesa militare. Per garantire una vera difesa europea è però necessaria una regia comune e un meccanismo efficace di condivisione delle responsabilità. Altrimenti, la sicurezza non sarà garantita a tutti i paesi, ma solo ad alcuni, i più ricchi. Il piano Transizione 4.0, finanziato con risorse del Pnrr, offre alle imprese incentivi fiscali per la trasformazione digitale dei processi produttivi. Il rapporto intermedio del Comitato scientifico incaricato del monitoraggio indica che coinvolge un rilevante numero di aziende. Restano comunque diverse perplessità sulla sua efficacia complessiva, in particolare al Sud. Internet può essere d’aiuto nell’alleviare il senso di isolamento sociale degli anziani. Vale però più per gli uomini che per le donne. Lo indica una ricerca su dati raccolti durante la pandemia. Per migliorare il benessere di tutti serve un approccio che tenga conto delle differenze di genere nell’utilizzo della rete.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Ringraziamo i lettori che hanno inviato una donazione al nostro sito. Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Sono le pensioni il tema principale del nuovo numero di eco, ora in edicola e sul web. Se i singoli cittadini hanno alcuni strumenti per garantirsi una vecchiaia serena, ai governi spetta la responsabilità di definire un sistema pensionistico giusto e sostenibile nel tempo, prima di tutto evitando di cambiare continuamente le regole. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza il reddito degli attuali pensionati italiani rispetto al resto della popolazione: soprattutto per gli uomini, si vedono ancora gli effetti del sistema di calcolo retributivo rimasto in vigore fino a metà degli anni Novanta.