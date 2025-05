Nella riunione del 6 maggio la Fed ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Alle ripetute richieste di Donald Trump di abbassarli, la banca centrale americana ha risposto sottolineando le incertezze della situazione ma, soprattutto, la sua indipendenza. Manca un anno alla scadenza del Pnrr e due documenti ufficiali permettono di fare il punto sulla sua attuazione. Se la VI Relazione del governo sottolinea quanto fatto finora e lascia intravedere la speranza di ottenere una proroga dalla Ue, il rapporto della Corte dei conti mette in luce i ritardi di spesa effettiva e di rendicontazione. E si interroga su come sarà finanziato il funzionamento dei nuovi servizi messi a disposizione dei cittadini. La parità di genere passa anche attraverso una più equa suddivisione dei lavori domestici e di cura all’interno della coppia e della famiglia. È un obiettivo affermato da vari movimenti, associazioni e partiti, ma spesso disatteso nella pratica quotidiana degli aderenti. Per facilitare un percorso di sensibilizzazione e riequilibrio, può essere utile l’indice di parità domestica, che permette di calcolare “chi fa cosa” e per quanto tempo all’interno della sfera familiare. Non ci sono prove che le sigarette elettroniche siano meno dannose per la salute di quelle tradizionali. Eppure, grazie alla separazione tra dispositivo di riscaldamento e stick, sono escluse dalle restrizioni che riguardano il tabacco. Così i produttori non solo possono fare pubblicità, ma anche avviare azioni di fidelizzazione del cliente.

