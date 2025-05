La legge sulla cittadinanza è al centro dei uno dei referendum dell’8 e 9 giugno. Se vinceranno i “sì” tornerà in vigore una norma del 1912. Il ritorno al passato sarebbe però un passo avanti, perché la riduzione degli anni di residenza necessari per ottenere la naturalizzazione favorirebbe l’integrazione economica e sociale degli immigrati e aiuterebbe l’Italia a contrastare l’inverno demografico. Aveva suscitato molte speranze il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori nelle imprese ricalcato su una proposta della Cisl. Il testo approvato è invece deludente: l’esame parlamentare ha indebolito il ruolo della contrattazione – che era invece centrale nel progetto sindacale – ed eliminato alcune delle idee più innovative. Domani Psg e Inter giocano la finale di Champions League. Il campo darà il suo risultato, ma dal punto di vista dei bilanci la gara è impari: la società parigina batte largamente quella milanese sulle voci più importanti. Un punto a favore della squadra di Lautaro è il modello di business più sostenibile e trasparente.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Inizia oggi a Torino, per concludersi lunedì 2 giugno, il Festival Internazionale dell’Economia. L’edizione 2025 ha per tema “Le nuove generazioni del mondo”. Anche quest’anno lavoce.info collabora al Festival organizzando i “I dialoghi della voce”, quattro incontri nel corso dei quali i nostri redattori discuteranno con rappresentanti di Anac, Inps, Istat e Ufficio parlamentare di bilancio. Redattori e collaboratori de lavoce.info parteciperanno poi ad altri appuntamenti per dialogare con gli ospiti del Festival. Il programma completo del Festival Internazionale dell’Economia è disponibile qui.

È in edicola e sul web il numero di maggio di eco, dedicato al tema della difesa europea. Se l’Europa non sembra avere altra scelta che imparare a difendersi da sola, anche militarmente, bisogna sgombrare il campo dalle illusioni: spendere di più per la difesa significa diminuire la spesa civile. Occorre dunque farlo bene, evitando sprechi e duplicazioni. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si analizzano i dati sulla spesa per la difesa dei paesi europei, mettendoli in relazione con la distanza geografica da Mosca.