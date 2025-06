L’8 e 9 giugno gli italiani sono chiamati alle urne per votare su cinque referendum. L’interrogativo non è solo se prevarranno i “sì” o i “no”, altrettanto cruciale è la questione se, per ogni singolo quesito, si raggiungerà o meno il quorum necessario per la validità della consultazione. Uno sguardo a cosa è successo nelle passate tornate referendarie può aiutare a orientarsi. Il governo ha presentato al Parlamento la quinta revisione del Pnrr. Interviene su misure che riguardano il pagamento della settima rata dei finanziamenti europei. Ma per l’autunno si preannuncia già una ben più importante nuova rimodulazione. L’intesa firmata a maggio è la prima tappa di un riavvicinamento tra Unione europea e Regno Unito dopo il trauma della Brexit. D’altra parte, dal 2016 la situazione internazionale è totalmente cambiata e richiede un ripensamento di alleanze e strategie sui grandi temi, dalla difesa alla transizione verde. Ridare competitività all’Europa è un giusto obiettivo, ma nel perseguirlo non bisogna dimenticare le persistenti disparità tra regioni. Gli strumenti che saranno messi in atto dovrebbero perciò essere accompagnati da meccanismi che rafforzino la coesione territoriale, evitando che alcuni territori si avvantaggino a scapito di altri.

