Donald Trump ha raddoppiato i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, che passano dal 25 al 50 per cento. D’altra parte, è dal 1792 che le amministrazioni Usa seguono una strategia protezionistica sulla loro manifattura. Nel caso dell’industria siderurgica potrebbe essere però la causa stessa del declino. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni su un imponente numero di materie. Dovrebbe permettere di superare le censure della Corte costituzionale alla legge dell’autonomia differenziata. Il rischio è che alla fine l’operazione serva soltanto a ribattezzare come Lep standard già rispettati. Secondo Max Weber, il confucianesimo rappresentava un ostacolo allo sviluppo della Cina. A più di un secolo di distanza, la lente della dottrina di Confucio ci aiuta a comprendere meglio i punti di forza e debolezza del gigante asiatico e perché secondo il governo di Xi Jinping è parte integrante del progetto di “rinascita nazionale cinese”. Le isole minori italiane sarebbero territori ideali per sperimentare soluzioni innovative di transizione verde come le comunità energetiche rinnovabili. Più delle difficoltà tecnologiche e degli intralci burocratici, è la mancanza di una visione complessiva a bloccare la loro espansione.

Gli strascichi dei risultati dei referendum risuonano ancora nel dibattito politico. Chi volesse approfondire qual era la posta in gioco nelle cinque consultazioni può scaricare l’e-book “Verso i referendum”, nel quale abbiamo riunito gli articoli sul tema apparsi su lavoce.info. L’e-book è scaricabile qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Domani, sabato 14 giugno, sarà in edicola e sul web il nuovo numero di eco, dedicato alla “riscossa dell’Europa”. L’Unione europea ha le carte in regola per diventare un punto di riferimento mondiale, autonomo dai blocchi contrapposti guidati da Stati Uniti e Cina. Per svolgerlo deve però rafforzarsi e intensificare il processo di integrazione. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si analizza l’andamento del gradimento che i cittadini europei dimostrano verso l’appartenenza alla Ue: in momenti di crisi far parte dell’Europa appare come una sicurezza.