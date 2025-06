La popolazione italiana invecchia e mancano i medici, soprattutto quelli di famiglia. È anche per questo che sono state cambiate le regole di accesso alla facoltà di medicina: cancellato il test di ingresso, la selezione arriva dopo un semestre di prova. Non è detto che il cambiamento aumenti il numero di medici, potrebbe però incidere sulla loro qualità, forse non in meglio. Quanto costa perdere il lavoro? Una ricerca indica che dopo la riforma Fornero la perdita di salario è aumentata, mentre è scesa la probabilità di ottenere un nuovo contratto stabile. Le nuove regole si proponevano di ridurre le disuguaglianze nel mercato del lavoro, ma stando ai dati hanno finito per accrescerle. Non è sempre vero che la sicurezza dei diritti di proprietà su un bene stimola gli investimenti su quel bene. A volte accade il contrario. Per esempio, uno studio mostra che in Brasile, dopo la riforma agraria ispirata dal movimento dei contadini senza terra gli investimenti sono cresciuti di più sui terreni incolti, per i quali il diritto di proprietà è diventato più incerto.

