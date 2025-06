In un’economia mondiale basata sulle catene globali del valore, l’effetto dei dazi rischia di diventare strutturale. Con gli Stati Uniti che manterranno a lungo le politiche protezionistiche, la geografia dei flussi commerciali si riconfigurerà. Esautorate le organizzazioni multilaterali, con la fiducia nell’economia Usa che scende, l’influenza della Cina è destinata ad aumentare. Preoccupati per le minacce di Donald Trump di tirarsi fuori dall’Alleanza, i paesi Nato hanno concordato di portare al 5 per cento del Pil le spese per la difesa. Per l’Italia ci saranno da trovare finanziamenti strutturali per almeno un punto e mezzo di Pil in più all’anno. La rivoluzione digitale tende a cancellare la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, mentre si fa strada una nuova forma, quella del “lavoro personale”. Per garantire a tutti i lavoratori tutele adeguate servono allora nuove normative e nuovi modelli contrattuali. I dati di Eurostat permettono di capire a che punto è la coesione fra territori all’interno dell’Unione europea dopo le crisi dei debiti sovrani e la pandemia. Gli stati che partivano da situazioni di svantaggio, soprattutto le regioni dell’Est Europa, hanno accelerato il passo, quelli che avevano raggiunto alti livelli di benessere lo hanno rallentato. Nel nostro paese è aumentato il numero delle aree in ritardo di sviluppo.

