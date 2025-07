Oggi lavoce.info compie ventitré anni, ha infatti debuttato il 4 luglio 2002. Abbiamo voluto festeggiare il “compleanno” del sito con alcune novità, pensate per ampliare e rendere sempre più fruibili i nostri contenuti, già a partire da una grafica dell’homepage più immediata e accattivante. Non cambia, invece, l’impegno per analisi sempre fondate sui fatti. Ha numeri ambiziosi il decreto flussi 2026-2028 appena approvato dal governo: circa 500mila lavoratori extracomunitari potranno entrare legalmente in Italia. La norma soffre però dei limiti strutturali di un meccanismo troppo complesso e ormai datato. Una riforma della legge sull’immigrazione è sempre più urgente. Non c’è solo il divario Nord-Sud, anche all’interno del Mezzogiorno ci sono differenze di sviluppo tra zona e zona. L’origine si può far risalire alle riforme amministrative napoleoniche, con un insegnamento per l’oggi: rafforzare l’autonomia territoriale può permettere di valorizzare il potenziale economico di quelle aree. Uno studio mostra che nella scelta della facoltà universitaria ragazze e ragazzi tendono spesso a seguire le orme dei genitori o dei fratelli maggiori. Il problema è che così si rischia di consolidare e perpetuare le attuali disuguaglianze economiche e sociali. L’analisi del voto nei referendum di giugno conferma il ruolo delle periferie delle grandi città nel decidere l’esito delle elezioni. Anche con quesiti che riguardavano il lavoro, è la scarsa partecipazione degli elettori meno abbienti che vivono nelle zone periferiche a non aver permesso il raggiungimento del quorum. Pochi giorni fa è scomparso Marco Onado, economista rigoroso e indipendente e redattore de lavoce.info. La ricchezza e vastità dei suoi interessi culturali e la “semplice profondità” del suo pensiero ci lasciano un grande insegnamento.

