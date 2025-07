Nel 2023-2024 i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica sono stati significativamente più alti del dovuto. Lo scrive nero su bianco un rapporto di Arera, l’Autorità di settore. Certo, potrebbero esserci stati errori nelle stime, così come potrebbero esserci spiegazioni tecniche per quanto accaduto. Ma serve fare chiarezza. La capacità di innovare è oggi indispensabile per competere sui mercati internazionali. Uno studio basato su dati dei brevetti internazionali, ci dice che anche in questo campo in Italia ci sono forti divari territoriali: l’innovazione si fa soprattutto nelle imprese consolidate del Nord. Sulle tecnologie verdi, però, arrivano segnali positivi anche dal Mezzogiorno. Stati Uniti e Unione europea adottano approcci molto diversi verso il denaro digitale. Per rispondere ai pericoli innescati dalla strategia Usa fondata sulle criptovalute private, “dollarizzazione digitale” compresa, l’Ue dovrebbe guidare e coordinare i progetti internazionali per l’offerta di moneta digitale pubblica, facendo leva sull’euro digitale.

