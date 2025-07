Sono passati più di tre anni dall’invasione da parte della Russia, ma l’economia di Kiev ha mostrato una notevole capacità di tenuta in termini di crescita, controllo dell’inflazione e stabilità del tasso di cambio. Un risultato considerevole tenuto conto che dalla Ue e dall’Occidente in generale sono arrivati aiuti per valori modesti. Eppure, l’Europa avrebbe tutto l’interesse a sostenere l’Ucraina nel conflitto contro Mosca. L’offensiva dell’amministrazione Trump contro la global minimum tax ha dato i suoi frutti: all’ultimo vertice del G7 è stato raggiunto un accordo che esclude dalla sua applicazione le multinazionali con capogruppo negli Usa. L’intesa lascia aperti molti interrogativi e non esclude la possibilità di nuovi contenziosi. È stata salutata come un “passaggio storico”, peccato che la limitazione della responsabilità dei sindaci delle società di capitali non affronti la questione centrale: i limiti strutturali di un modello di governo societario ormai obsoleto. Un disegno di riforma organico avrebbe dovuto definire anche una cornice più trasparente per l’attività di lobbying.

“Le voci de lavoce” è una delle principali novità introdotte per rendere sempre più fruibili i contenuti de lavoce.info: alcuni degli articoli pubblicati sul sito si possono ora ascoltare, non solo leggere. “Le voci de lavoce” consiste in una serie di podcast, generati grazie all’intelligenza artificiale, in cui due voci chiare e professionali dialogano sul tema trattato negli articoli. In questo modo, i lettori possono seguirci anche mentre sono in movimento. Gli episodi si trovano nella pagina dell’articolo per cui è disponibile l’audio e sulle principali piattaforme audio.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!

Ringraziamo i lettori che hanno inviato una donazione al nostro sito. Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Domani sarà in edicola e sul web il nuovo numero di eco: nella stagione delle vacanze e dei viaggi è dedicato alle problematiche dei trasporti. A partire dalla congestione, un fenomeno pervasivo che aumenta l’inquinamento e rallenta l’attività produttiva. Per affrontarlo le istituzioni pubbliche pensano alle grandi infrastrutture, mentre sarebbe di gran lunga più utile investire in manutenzione e trasporto pubblico locale. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si occupa del numero – in sensibile crescita – delle interruzioni sulle linee ferroviarie con conseguenze sul traffico merci.