Lavorano e hanno un reddito, ma se capita un imprevisto rischiano di perdere tutto: sono gli appartenenti alla “Netless Class”, ovvero coloro che non hanno un capitale di beni e relazioni in grado di sostenerli nelle difficoltà. È una condizione sempre più diffusa e segna una nuova forma di disuguaglianza. Cercare di ricomporre la frattura significa attuare politiche che garantiscano a tutti l’accesso ai diritti fondamentali. La Commissione europea ha ritirato la proposta di direttiva “Green Claims”, che puntava ad arginare le pratiche di greenwashing da parte delle aziende europee. Si è scontrata con la complessità della struttura industriale, con la frammentazione degli strumenti normativi e con una minore sensibilità del Parlamento uscito dalle Europee del 2024 verso l’agenda verde. In molte città italiane la questione dello stadio di proprietà della locale squadra di calcio assomiglia sempre più alla storia infinita. Suscita allora interesse il caso di Como e del Como 1907: proprio a partire dalla ristrutturazione dell’impianto sportivo, si vuole fare del club un volano per l’economia dell’intero territorio lariano. La sfida è coniugare i legittimi obiettivi di profitto dei privati con l’attenzione allo sviluppo urbanistico e alla qualità della vita dei cittadini.

